Пульмонолог Балабаева: затяжной кашель после ОРВИ требует визита к специалисту

Кашель до четырех недель классифицируют как острый, до восьми недель — затяжной, более восьми недель кашля говорят о хроническом характере болезни. Об этом рассказала пульмонолог Оксана Балабаева в интервью «Известиям».
По словам специалиста, затяжной кашель часто связан с повреждением слизистой оболочки дыхательных путей и гиперчувствительностью кашлевых рецепторов после вирусной инфекции. Бронхиальная астма и хронические болезни легких тоже могут вызывать такой кашель.
Врач подчеркнула необходимость обращения к специалисту при длительном кашле, особенно если появляются дополнительные тревожные симптомы, такие как кровь в мокроте, одышка или высокая температура.
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