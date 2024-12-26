Пульмонолог Балабаева: затяжной кашель после ОРВИ требует визита к специалисту

Кашель до четырех недель классифицируют как острый, до восьми недель — затяжной, более восьми недель кашля говорят о хроническом характере болезни. Об этом рассказала пульмонолог Оксана Балабаева в интервью «Известиям» .

По словам специалиста, затяжной кашель часто связан с повреждением слизистой оболочки дыхательных путей и гиперчувствительностью кашлевых рецепторов после вирусной инфекции. Бронхиальная астма и хронические болезни легких тоже могут вызывать такой кашель.

Врач подчеркнула необходимость обращения к специалисту при длительном кашле, особенно если появляются дополнительные тревожные симптомы, такие как кровь в мокроте, одышка или высокая температура.