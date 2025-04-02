Публицист Пучков: лжеполицейского можно вычислить во время звонка в дежурную часть
Мошенники регулярно придумывают новые способы обмана граждан. Зачастую аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов. Как вычислить лжеполицейского, рассказал публицист Дмитрий Пучков в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, у силовика нужно спросить имя и попросить показать удостоверение. Документ нужно сфотографировать. А затем позвонить в дежурную часть полиции и уточнить, действительно ли человек с такими инициалами у них работает.
«Такому не научишь в эфире. Это надо брать людей и устраивать „ролевые игры“, когда я — милиционер, подхожу к вам, и мы с вами отрабатываем беседу», — отметил Пучков.
Он добавил, что по уставу полицейских должно быть двое. Если правоохранитель пришел к вам один, это должно насторожить.