Публицист Холмогоров указал на русофобию в отношении к национальной кухне

По словам эксперта, философия русской кухни основывается на двух важнейших принципах: территориальном и историческом. Первый проявляется в использовании исконных русских ингредиентов, таких как соленые огурцы, белые грибы и другие традиционные продукты. Само присутствие этих продуктов уже характеризует блюдо как русское.

Как пояснил Холмогоров, исторический принцип учитывает богатое наследие русской гастрономии, зафиксированное в древних источниках — царских и монастырских поваренных книгах. Говоря о принадлежности такого блюда, как борщ, специалист отметил, что украинская кулинария является вариацией русской кухни.