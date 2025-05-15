Публицист Холмогоров указал на русофобию в отношении к национальной кухне
Публицист Егор Холмогоров поднял тему отрицания русской кулинарной традиции, критикуя необоснованное русофобское неприятие традиционной кухни. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам эксперта, философия русской кухни основывается на двух важнейших принципах: территориальном и историческом. Первый проявляется в использовании исконных русских ингредиентов, таких как соленые огурцы, белые грибы и другие традиционные продукты. Само присутствие этих продуктов уже характеризует блюдо как русское.
Как пояснил Холмогоров, исторический принцип учитывает богатое наследие русской гастрономии, зафиксированное в древних источниках — царских и монастырских поваренных книгах. Говоря о принадлежности такого блюда, как борщ, специалист отметил, что украинская кулинария является вариацией русской кухни.