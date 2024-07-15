Публичный показ фильма с откровенными сценами возмутил жителей Архангельска

Открытый показ фильмов с маркировкой 18+ прекратили в Архангельске после жалоб

Жители Архангельска возмутились показом фильма канадского режиссера Моники Шокри «Природа любви» на экране уличного кинотеатра в Петровском парке. Они подвергли критике сцену, где мужчина и женщина в ошейнике лежат на кровати, издавая стоны. Внимание на это обратили администраторы сообщества «Новости на все случаи» во «ВКонтакте».

«Неприличный Архангельск: в Петровском парке, где гуляют дети, вчера состоялся киносеанс под открытым небом с явной пометкой 18+. Организаторы, вы это, просматривайте фильмы перед включением на большой экран», — указали в тексте публикации.

Пост собрал несколько десятков комментариев возмущенных горожан. На критику ответил курирующий культурные проекты в Петровском парке директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов.

На своей странице во «ВКонтакте» он подчеркнул, что никакого эротического контекста в картине не было: герои на экране полностью одеты.

«Петровский парк является открытым рекреационным пространством. А значит, даже при соблюдении всех маркировок возрастных ограничений, которое всегда присутствует, контент для более взрослого зрителя могут увидеть дети», — написал Самодов.

Он добавил, что уже пообщался с партнерами по проекту и по итогам все приняли решение ограничить показ фильмов и анимации с маркировкой 18+ в открытом кинотеатре.

В апреле 2021 года по социальным сетям разошлись кадры, снятые в туалете парка в Нижнем Новгороде, где на экране показали порнографию.

Директор компании-установщика модуля Ирина Карпюк в комментарии 360.ru не исключила, что показ провокационного видео устроил кто-то из горожан, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме неработающих городских туалетов.