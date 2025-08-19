Психотерапевт Зубащенко подчеркнула, что сталкеры используют манипуляции для контроля над жертвой

Преследование в реальной жизни и в интернете может серьезно навредить психическому и физическому здоровью. Лектор российского общества «Знание», детский экзистенциальный психотерапевт Мария Зубащенко рассказала «ФедералПресс» , как распознать сталкинг и что делать, если вы стали жертвой.

Зубащенко подчеркнула, что сталкеры используют манипуляции и угрозы для контроля над жертвой.

«Сталкер использует манипуляции и угрозы, чтобы контролировать жертву. В результате ее жизнь превращается в кошмар, развиваются психосоматические и физические симптомы, в том числе хронические заболевания, а из-за страха и бездействия теряется связь с реальностью», — сказала она.

Психотерапевт отметила, что сталкинг включает домогательства, слежку, навязчивые сообщения и попытки установить контакт без согласия. Жертвой может стать любой человек, а агрессор стремится к контролю, нарушая личные границы.

Эксперт советует фиксировать действия сталкера, прекращать с ним общение, рассказывать о ситуации близким и обращаться в полицию при угрозах или физическом преследовании.