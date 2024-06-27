Психотерапевт Зараев: русские сказки акцентируют внимание ребенка на справедливом восприятии мира

Психотерапевт Ришат Зараев рассказал о необходимости чтения детям русских народных сказок. Такие произведения несут в себе мощный импульс для желания делать добро, сообщил эксперт в беседе с сайтом «Мир 24».
По его словам, волшебные истории акцентируют внимание юного слушателя на справедливом восприятии мира.
«В русских сказках даже образы злодеев не пугают ребенка», — добавил врач.
А вот сказки западных государств вызывают тревожность, отметил Зараев. Зачастую добро и зло в них ставятся на один уровень.