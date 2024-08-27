Психотерапевт Вилков рассказал, что синдром Плюшкина может возникнуть на фоне депрессии или шизофрении

Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков объяснил, о каких психических расстройствах может говорить постоянный бардак в доме. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как пояснил медик, у людей в более зрелом возрасте может развиваться так называемый синдром Плюшкина, когда человек несет в дом самые разные бесполезные предметы. Это психическое расстройство возникает на фоне нескольких причин, таких как депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство и даже шизофрения.

«Также это может быть проявлением и обсессивно-компульсивного расстройства, то есть невроза навязчивых состояний, когда у человека формируется привычка тащить мусор», — пояснил врач.

Вилков призвал бить тревогу в том случае, когда объективно видно, что мусора в доме становится очень много, а человек на него никак не реагирует.

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