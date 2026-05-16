Психотерапевт Тайбби предложил представлять худший сценарий развития отпуска

Отпуск может омрачить отмена или перенос рейса. Психотерапевт Роберт Тайбби предложил не игнорировать возможность таких ситуаций, сообщил Psychologies.
По словам эксперта, стоит продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.
«Представляя себе худшее, вы перестаете блуждать в бесконечном лабиринте беспокойства и добираетесь до конца туннеля», — отметил эксперт.
Путешественникам рекомендуется заранее изучить свои права и политику авиакомпании в отношении отмен и возвратов. Это поможет сохранить спокойствие и быстро сориентироваться в сложной ситуации, добавил сайт «7Дней.ru».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте