Психотерапевт Тайбби предложил представлять худший сценарий развития отпуска

Отпуск может омрачить отмена или перенос рейса. Психотерапевт Роберт Тайбби предложил не игнорировать возможность таких ситуаций, сообщил Psychologies .

По словам эксперта, стоит продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.

«Представляя себе худшее, вы перестаете блуждать в бесконечном лабиринте беспокойства и добираетесь до конца туннеля», — отметил эксперт.

Путешественникам рекомендуется заранее изучить свои права и политику авиакомпании в отношении отмен и возвратов. Это поможет сохранить спокойствие и быстро сориентироваться в сложной ситуации, добавил сайт «7Дней.ru».