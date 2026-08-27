Психотерапевт Шестаков рассказал, как помочь ребенку легче перенести начало учебного года

Летние каникулы подходят к концу, и дети готовятся к началу учебного года. Врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков рассказал «ФедералПресс» , как помочь ребенку легче перенести этот период.

В начале учебного года мозг ребенка работает с повышенными затратами энергии, поэтому вечерняя усталость в первые недели учебы считается физиологической нормой. Эксперт Антон Шестаков объясняет это тем, что мотивация к учебе напрямую зависит от уровня дофамина — нейромедиатора, отвечающего за предвкушение награды. После летних каникул, когда нервная система привыкла к быстрым удовольствиям и ярким впечатлениям, школьные задачи могут казаться пресными. В ответ на этот диссонанс у ребенка активизируется так называемая «стресс-ось», что может привести к потере контроля над ситуацией и эмоциональным срывам.

Чтобы помочь ребенку справиться с тревогой, эксперт советует наладить теплый эмоциональный контакт, соблюдая три главных условия: восстановить режим сна заранее, предъявлять требования соразмерно возрасту ребенка и сохранять собственное спокойствие как взрослого.

Среди конкретных рекомендаций Антона Шестакова выделяются постепенное смещение времени отбоя и подъема за неделю до начала занятий, а также дробление больших учебных задач на маленькие шаги. Важно хвалить ребенка за приложенные усилия и выбранную стратегию решения, а не только за оценки. Также полезно проводить утро на свежем воздухе и избегать допросов вечером о школьных успехах, вместо этого интересуясь тем интересным, что произошло за день.