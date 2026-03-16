Психотерапевт Сараев заявил, что влияние окружения на ребенка важнее генетики при наркозависимости

Кандидат медицинских наук, клинический психолог и психотерапевт Марат Сараев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что на развитие наркологических проблем у ребенка оказывает большее влияние окружение, чем наследственность.

Специалист подчеркнул, что, хотя существует теория наследования психических и наркологических заболеваний, в случае наркологии решающую роль играет интоксикация во время развития плода и нахождение в окружении людей, употребляющих вещества.

«Если ребенок получает интоксикацию во время того, когда развивается плод, если ребенок находится в окружении людей, потребляющих вещества, то здесь в большей степени будет иметь превалирующий фактор именно это», — подчеркнул эксперт.