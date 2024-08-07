Психотерапевт Петина: тревожные люди больше остальных подвержены выгоранию

Эмоциональному выгоранию, которое сопровождается усталостью, нарушением продуктивности работы и потерей мотивации, больше всего подвержены тревожные и ранимые люди. Об этом рассказала врач-психотерапевт Татьяна Петина «Свободной прессе».

По словам специалиста, также в зоне риска — люди демонстративного склада, авторитарные лидеры, которым просто необходимо всегда быть на виду. Им свойственна высокая истощаемость при выполнении рутинной работы, сообщила «Национальная служба новостей».

Петина отметила, что сейчас профессиональное выгорание часто встречается среди менеджеров, продавцов, учителей.