Психотерапевт Панов призвал родителей говорить с детьми о школе с интересом

Детский психотерапевт Европейского Медицинского Центра Георгий Панов в беседе с kp.ru призвал родителей говорить со своими детьми о школе с интересом. По словам специалиста, позитивное отношение к учебе должно стать одной из целей.

«К примеру, обсуждайте предстоящие события, такие как новые занятия и друзья, чтобы создать положительные ассоциации. Создайте условия для открытого общения», — дал советы эксперт.

Хорошо, если ребенок будет знать простые дыхательные упражнения, которые смогут помочь ему проживать стрессовые моменты. Дети со школьных лет должны учиться преодолевать трудные ситуации, не проваливаясь при этом в панику, добавил психотерапевт.