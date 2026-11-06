Психотерапевт Крашкина объяснила доверие к психологическим тестам эффектом Барнума

Психологические тесты и гороскопы часто кажутся точными, хотя содержат универсальные формулировки. Этот феномен принято называть эффектом Барнума: люди склонны воспринимать общие описания как индивидуальные, рассказала «Известиям» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Фразы вроде «вы цените мнение окружающих, но стремитесь к независимости» подходят практически каждому, так как сочетают в себе противоположные качества. Благодаря этому человек легко находит подтверждение в разных ситуациях своей жизни, а предвзятость подтверждения заставляет его замечать только совпадения.

На восприятие сильно влияет эмоциональное состояние. В периоды неопределенности или стресса человеку особенно хочется найти объяснение происходящему, поэтому гороскопы и тесты предлагают простые ответы на сложные вопросы. Ощущение узнавания не всегда вредно и может стать поводом для самоанализа, однако оно не заменяет полноценной психологической помощи.

Чтобы отличить научный тест от развлекательного, эксперты советуют проверять разработчика и наличие данных о валидности методики. Если тест обещает раскрыть истинную сущность за несколько вопросов через расплывчатые формулировки, относиться к нему стоит с осторожностью.