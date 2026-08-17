Психотерапевт объяснил, как восполнить отсутствие отца в жизни сына

Психотерапевт Никитина: фигуру отца для мальчика может заменить дедушка или дядя

Для гармоничного развития ребенку требуются оба родителя. Если же отца как главной мужской фигуры нет, подойдут другие члены семьи или наставники. Об этом семейный системный психотерапевт Лариса Никитина сообщила 360.ru.

«Какие бы хорошие у мамы не были отношения с мальчиком, мужской пример и главная мужская фигура должны быть обязательно», — сказала она.

Понимая это, некоторые женщины специально отдают сыновей в спортивные секции к тренеру мужского пола. Психотерапевт сообщила, что на роль главной мужской фигуры в глазах мальчика подойдут также дедушка, дядя или брат.

О том, почему ребенку важно участие отца и каким навыкам предстоит обучить его, если второго родителя нет рядом, можно узнать в материале 360.ru.