Психотерапевт Никитина заявила, что прием антидепрессантов в 99% случаев выключает либидо

Прием антидепрессантов в 99% случаев выключает либидо, а также может привести к набору веса и негативно влияет на печень. Об этом Москве 24 рассказала психотерапевт Лариса Никитина.

По ее словам, под общим названием «антидепрессанты» существуют лекарственные средства с совершенно разными особенностями и побочными действиями. Подбирать их важно индивидуально и только по назначению врача.

Эксперт подчеркнула, что не нужно нагружать печень, если можно обойтись более щадящими методами, например психотерапией. Она справляется со многими состояниями, в том числе помогает справиться с лишним весом.

Никитина также отметила, что иногда упадок сил и плохое настроение связаны не с депрессией, а с дефицитными состояниями, например нехваткой витаминов B12 и D. В этом случае нужна компенсаторная терапия, а не антидепрессанты.