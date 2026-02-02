Психотерапевт Никитина связала частое использование мата с высоким уровнем агрессии
Психотерапевт Лариса Никитина выразила мнение о росте употребления ненормативной лексики среди россиян. Об этом сообщил «Ридус».
По словам специалиста, увеличение частоты использования мата отражает рост уровня агрессивности в обществе.
«Сейчас уровень использования обсценной лексики в российском обществе настолько высок, что просто пугает», — обратила внимание эксперт.
Как пояснила врач, повсеместное распространение мата среди подростков и взрослых свидетельствует о высоком уровне напряжения в социуме.
