Психотерапевт Наумова: телефонные мошенники предпочитают звонить рано

Телефонные аферисты часто звонят людям рано утром, чтобы застать их врасплох. Об этом рассказала в интервью «Ридусу» семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Когда человек еще не проснулся, ему трудно быстро включиться в разговор и осознать, что на связи мошенник, а не сотрудник банка или полиции, отметила специалист.

Сонные люди не успевают проанализировать сказанное и уловить все нюансы. Мошенники, как правило, говорят тревожным тоном. Это заставляет жертву насторожиться и переживать. Она начинает больше прислушиваться. В психологии это явление называется слиянием Психотерапевт добавила, что обмануть можно любого человека, если выбрать подходящий момент.

Например, когда человек переживает горе или сталкивается с проблемами, он становится уязвимым. Если в это время ему звонят мошенники, сообщая о страшных вещах с его деньгами, вероятность обмана возрастает.