Психотерапевт Наумова посоветовала справляться с негативными эмоциями с помощью техники дыхания

Семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «Ридусом» рассказала, как справиться с сильным негативными эмоциями. В первую очередь эксперт рекомендует следить за дыханием.

«Когда кажется, что все невыносимо, важно обратить внимание на дыхание. Нужно сконцентрироваться на вдохе и выдохе. Медленно делаем полный вдох, а затем полный выход», — указала Наумова.

Если человек чувствует себя в тупике уже долгое время, то одним дыханием не обойтись. В этом случае нужно обратиться за помощью к близким людям или специалистам, добавила психолог.