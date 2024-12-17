Психотерапевт Наумова посоветовала справляться с негативными эмоциями с помощью техники дыхания
Семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с «Ридусом» рассказала, как справиться с сильным негативными эмоциями. В первую очередь эксперт рекомендует следить за дыханием.
«Когда кажется, что все невыносимо, важно обратить внимание на дыхание. Нужно сконцентрироваться на вдохе и выдохе. Медленно делаем полный вдох, а затем полный выход», — указала Наумова.
Если человек чувствует себя в тупике уже долгое время, то одним дыханием не обойтись. В этом случае нужно обратиться за помощью к близким людям или специалистам, добавила психолог.
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