Психотерапевт Антон Мокеев в интервью «Газете.Ru» выделил три ключевых фактора, способствующих распространению панических атак в последние годы.

По словам эксперта, к первому относится парадокс комфорта. Современное общество характеризуется высоким уровнем комфорта, что привело к появлению поколения людей, привыкших к идеальным условиям жизни. Они тяжело переносят минимальный дискомфорт, и их организм становится гиперчувствительным к обычным физическим нагрузкам, написали «Известия».

Как отметил врач, паническая атака — это древний механизм выживания, который срабатывал в условиях реальных угроз. В современном мире, где непосредственной опасности нет, этот механизм срабатывает «вхолостую», вызывая панику в ответ на обычные стимулы.

Кроме того, большой объем доступной информации стал провоцирующим фактором. Люди часто ищут медицинскую информацию в интернете, что приводит к тревожным интерпретациям обычных симптомов и формированию сообщества взаимной тревоги, подчеркнул Мокеев.