Психотерапевт Мартынов рекомендовал делать паузы перед ответом в общении с манипулятором

Манипуляция — это способ влиять на поведение человека, не прибегая к прямым договоренностям. Об этом « Известиям » рассказал основатель Международного института психосоматического здоровья, психотерапевт Сергей Мартынов.

По его словам, манипуляторы создают искусственные нужды, которых у человека раньше не было. Например, реклама или давление окружения могут внушить, что какая-то вещь необходима для счастья. Особенно сильно это воздействует на людей с неустойчивой самооценкой и неуверенностью в себе.

Чтобы противостоять манипуляциям, врач рекомендовал сохранять личные границы, делать паузы перед ответом и открыто называть вещи своими именами. Он также посоветовал задавать вопросы о реальных целях собеседника и анализировать, приносит ли общение удовлетворение. Если отношения важны, но вызывают сомнения, стоит обратиться за помощью к психотерапевту.