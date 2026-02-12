Психотерапевт Мартынов рассказал, что постоянное сравнение себя с другими может привести к депрессии

Стремление сравнивать себя с окружающими может вызвать внутренний дискомфорт и обесценивание собственных достижений, что иногда приводит к депрессии. Об этом «Известиям» сообщил психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.

По его словам, постоянное сравнение с другими часто вызывает мысли о собственной недостаточности. Человек начинает чувствовать, что он менее успешен, красив или талантлив по сравнению с другими.

«Самое сложное в этом процессе — то, что обесценивающие мысли становятся автоматическими», — отметил специалист.

Такие мысли формируются в детстве, когда взрослые сравнивают ребенка с другими, полагая, что это поможет ему стать лучше. Во взрослом возрасте человек продолжает сравнивать себя с окружающими, что вызывает тревогу, апатию и расстройства пищевого поведения.

Чтобы выйти из этого замкнутого круга, Мартынов рекомендовал начать с изучения себя, своих истинных ценностей и желаний. Если самостоятельно разобраться в своих чувствах не получается, следует обратиться к квалифицированному психологу. Специалист поможет выявить негативные внутренние установки и восстановить адекватную самооценку.