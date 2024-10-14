Психотерапевт Мартынов призвал не увлекаться магическими идеями, поскольку они начинают действовать как пророчество

Психотерапевт, клинический психолог Сергей Мартынов в беседе с РИАМО объяснил, почему так много россиян, проживая какие-то негативные периоды в жизни, верят в сглаз.

По словам эксперта, подобного рода установка называется самовнушением или самосбывающимся пророчеством. Например, говоря о болезни, важным психосоматическим феноменом является внутренняя картина болезни. Магические идет могут как помочь в лечении, так и усугубить ситуацию.

Психотерапевт призвал не увлекаться подобными мыслями, поскольку они приводят к самодиагностике, которая работает как самосбывающееся пророчество. Человек начинает убеждать себя, что он болен и от этого увядать, добавил врач.