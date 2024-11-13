Психотерапевт Мартынов посоветовал признать возможный риск, чтобы преодолеть страх перед новыми шагами в жизни

Внутренние установки зачастую вызывают страх перед жизненными начинаниями. Это чувство блокирует мышление, ограничивает возможности и вызывает ощущение безысходности. Чтобы этого избежать, необходимо признать все возможные риски новых шагов, заявил основатель Международного института психосоматического здоровья, психотерапевт Сергей Мартынов в разговоре с РИАМО.
По его словам, к риску относится как негативный, так и позитивный результат. Стоит помнить, что ошибки — это часть пути к поставленной цели. Именно на них человек учится новому, прорабатывая полученный опыт и делая из него выводы, добавил специалист.
Новый лидер европейской дипломатии продолжит «крестовый поход» против России
Новый скейт-парк открыли в Шатуре
Сколько родила, столько получила? Пенсии призвали привязать к родительскому стажу
Каждый пятый опрошенный в Подмосковье отметил снижение коррупции
«Страшно. Там бомбят». Жительница курского приграничья вырвалась домой за документами
Компании по производству домов в Бронницах исполнилось 25 лет
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте