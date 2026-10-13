Психотерапевт Кульгавчук заявил, что истинные причины прокрастинации связаны с тревогой и перфекционизмом

Привычка откладывать дела на потом связана не с ленью, а с тревогой, перфекционизмом или отсутствием смысла. Об этом RT рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, ожидание подходящего момента — это иллюзия, призванная отсрочить дискомфорт. В отличие от осознанного отдыха, патологическое откладывание задач сопровождается чувством вины и лишь усиливает тревогу.

Кульгавчук отметил, что хроническая прокрастинация влияет на человека на эмоциональном, когнитивном, социальном и физическом уровнях, провоцируя проблемы со сном и сердечно-сосудистые риски.

Чтобы справиться с привычкой, эксперт посоветовал найти истинный страх, делить дела на микрошаги и применять «правило пяти минут». Если же симптом вызван депрессией или тревожным расстройством, требуется помощь психотерапевта или психиатра.