Психотерапевт Кульгавчук сообщил о снижении интереса к сексу у молодежи

Президент объединения врачей-сексологов, психотерапевт Евгений Кульгавчук заявил, что у молодежи во всем мире снижается сексуальный интерес. По его словам, эта тенденция не носит массового характера, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Кульгавчук отметил, что юноши и девушки стали более избирательно подходить к половым связям. Он считает, что это отличает их от периода сексуальной революции 1990-х годов.

«Во всем мире замечается снижение сексуального интереса у молодежи, но все-таки не тотального», — сказал Кульгавчук.

Психотерапевт пояснил, что беспорядочные связи без эмоциональной близости он считает негативным явлением. По его мнению, интимные отношения должны строиться не только на физическом влечении, но и на эмоциональной связи.