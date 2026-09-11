Психотерапевт Кульгавчук рассказал, что длительное отсутствие секса негативно отражается на эмоциональном состоянии

Президент объединения врачей‑сексологов, психотерапевт Евгений Кульгавчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что длительное воздержание может негативно сказаться на характере человека.

Доктор пояснил, что при длительном отсутствии сексуальной жизни у человека может снизиться энергия и желание заниматься творческими и физическими активностями. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению настроения и эмоционального состояния.

Евгений Кульгавчук подчеркнул, что в случае потери интереса к различным аспектам жизни необходимо обратиться за профессиональной помощью и поработать над улучшением отношений. Это поможет сделать жизнь более яркой и счастливой.