Психотерапевт Крупнов рассказал, что жертвами магов и колдунов чаще становятся тревожные люди

Наиболее часто к колдунам обращаются лица с высокой тревожностью и те, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах, сообщил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук и семейный психотерапевт Артем Крупнов.

Он отметил, что некоторые люди ищут помощь одновременно у психологов и в сфере оккультных практик, стремясь найти успокоение. Согласно данным за 2023 год, свыше 30% россиян испытывают уровень тревоги, превышающий норму. Один из самых простых способов, чтобы успокоиться, заключается в обращении к психологическим «родителям», которые окажут поддержку и скажут, что все будет хорошо.

Нередко маги привлекают внимание именно тех, кто переживает трудные моменты или страдает от высокого уровня тревоги и жаждет быстрого ответа. Эти «специалисты» часто используют кризисные ситуации для извлечения личной выгоды, подчеркнул эксперт.