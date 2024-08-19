Психотерапевт Крупнов назвал необходимостью снять стигматизацию с психологов и развивать культуру обращения к ним

В России важно избавиться от стереотипов, связанных с психологами и психотерапевтами, и продвигать культуру обращения к этим специалистам. Об этом заявил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук и семейный психотерапевт Артем Крупнов.

Он отметил, что простыми запретительными мерами невозможно решить проблему колдунов и магов в стране. Основное внимание следует уделить популяризации научных методов решения личных проблем и формированию культуры обращения к профессионалам, обладающим соответствующими знаниями.

В частности, необходимо развивать общественное сознание, чтобы помочь людям осознать важность получения помощи от квалифицированных специалистов, что в конечном итоге приведет к естественному отказу от магических методов.