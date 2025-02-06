Психотерапевт Крашкина: вычислить «энергетического вампира» в офисе можно по чрезмерной фокусировке на себе

Таких людей называют «энергетическими вампирами».

По словам Крашкиной, определить их можно по нескольким признакам, среди которых постоянная негативность. Если человек всегда жалуется, критикует или акцентирует внимание на проблемах, это может быть признаком того, что он «высасывает» вашу энергию. Манипуляция эмоциями также выдаст «энергетического вампира». Такие коллеги часто вызывают у вас чувство вины или тревогу, добиваясь своих целей. Также к признакам «вампира» можно отнести чрезмерную фокусировку на себе. Эти люди постоянно обсуждают свои проблемы и не интересуются вашими переживаниями. Еще одним признаком является чувство истощения после общения. После разговора с «энергетическим вампиром» вы чувствуете себя уставшим.