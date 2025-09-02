Психотерапевт Крашкина рассказала, что занятия спортом помогают избежать осенней хандры

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО обратила внимание на то, что у многих людей с наступлением осени портится настроение из-за холодной и пасмурной погоды.

Специалист объяснила, что это происходит из-за уменьшения продолжительности светового дня и сокращения количества солнечного света. В результате снижается уровень гормонов серотонина и мелатонина, влияющих на настроение и сон, что может вызывать апатию, депрессию и сезонное аффективное расстройство, отметил сайт «ФедералПресс».

Для поддержания эмоционального равновесия Крашкина посоветовала проводить больше времени на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, и заниматься спортом. Это помогает вырабатывать эндорфины, которые улучшают настроение.

Также врач подчеркнула значимость сбалансированного питания с витамином В, магнием и жирными кислотами омега-3. Они способствуют поднятию настроения и уровня энергии. Создание уютной домашней атмосферы с приятными занятиями также может помочь легче пережить осенний период, заключила психотерапевт.