Психотерапевт Крашкина предупредила, что поиск партнера на 25% лучше разрушает отношения

В соцсетях обсуждают идею выбирать партнера на 25% успешнее ради роста собственного статуса. Крашкина объяснила, что такой подход превращает отношения в расчет, если выгода становится их единственной основой.

Специалист отметила, что людей могут привлекать внешность, статус, общие цели и перспективы. Однако здоровый союз строится на взаимном уважении, интересе, эмоциональной безопасности и готовности обоих партнеров вкладываться в отношения.

«Проблема не в том, что люди хотят лучшей жизни или более сильного партнера. Проблема в том, превращается ли другой человек в средство достижения собственных целей. Если да, то это уже не про любовь и не про партнерство, а про сделку», — подчеркнула Крашкина.

Психотерапевт посоветовала честно определить, что именно привлекает в человеке: его личность или возможность повысить свой статус. Если партнер относится к отношениям как к «социальному лифту», но проявляет искренний интерес и уважение, проблему можно обсудить без обвинений.