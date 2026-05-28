Психотерапевт Крашкина объяснила грань между нормальной реакцией и психологическим неблагополучием на проблему

Нервный смех — это способ психики защититься от стресса, когда человек внезапно начинает смеяться не от радости, а в ответ на тревогу или напряжение. Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала Life.ru , как распознать грань между нормальной реакцией и психологическим неблагополучием.

Аффективная диссоциация — так называется состояние, при котором мозг «переключает» эмоции, заменяя плач или оцепенение смехом. Нервный смех активирует симпатическую нервную систему: учащается сердцебиение, повышается уровень адреналина, возникает мышечное напряжение, однако истинного чувства радости человек не испытывает.

Крашкина объясняет, что во время сильного стресса активируется миндалевидное тело — центр страха в головном мозге. Оно «перехватывает» эмоциональное управление и запускает смех как способ снизить внутреннее напряжение.

В большинстве случаев кратковременный нервный смех помогает человеку восстановить самоконтроль и может снижать риск развития посттравматического стрессового расстройства. Однако если приступы смеха продолжаются более пяти минут, возникают регулярно и начинают мешать повседневной жизни, это может указывать на тревожное расстройство, ПТСР, депрессию или диссоциативные нарушения.

Врач рекомендует выполнять дыхательное упражнение 4–7–8 при возникновении такой реакции: вдох на четыре секунды, задержка дыхания на семь секунд и медленный выдох на восемь секунд. Такая техника помогает активировать блуждающий нерв и снизить уровень тревоги.