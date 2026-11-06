Психотерапевт Крашкина объяснила, что чужие проблемы решаются легче своих из-за отсутствия эмоционального давления

Склонность людей давать взвешенные советы окружающим и теряться перед собственными трудностями объясняется отсутствием психологической дистанции. Об этом сайту «Известия» рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина», кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Эксперт отметила, что в психологии этот феномен называют парадоксом Соломона. Анализируя чужие ситуации, человек не испытывает эмоционального давления и легче оценивает риски. В собственных же проблемах страх, тревога и когнитивные искажения перевешивают рациональные доводы.

Чтобы преодолеть этот барьер, Крашкина посоветовала посмотреть на ситуацию со стороны — например, представить, какой совет в аналогичных обстоятельствах получил бы друг. Также помогают формулирование рекомендаций самому себе от лица нейтрального наблюдателя и оценка последствий решений в перспективе полугода или года.