Психотерапевт Крашкина: дыхательная практика поможет справиться со злостью

Контроль над гневом начинается с осознания момента его возникновения. Один способов проработки эмоции — занятия спортом. Об этом заявила психотерапевт и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.
Она посоветовала следить за физическими и эмоциональными реакциями во время злости.
По ее словам, полезным приемом может стать небольшая пауза перед ответной реакцией. Кроме того, при раздражении стоит сделать несколько медленных вдохов или сосчитать до 10. Такая практика позволит успокоиться и обдумать дальнейшие шаги, добавила газета «Петербургский дневник».
Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой
Вопросы содержания территории обсудили с РЖД на совещании в Одинцове
Депутат из Ногинска подарил экипировку спортсменам в поселке Зеленый
Женская команда из Домодедова победила на всероссийском турнире по мини-футболу
Разлив сточных вод устранили в Звенигороде
Содержание дворов на улице Горького проверили в Лосино-Петровском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте