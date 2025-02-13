Психотерапевт Крашкина: дыхательная практика поможет справиться со злостью

Контроль над гневом начинается с осознания момента его возникновения. Один способов проработки эмоции — занятия спортом. Об этом заявила психотерапевт и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО .

Она посоветовала следить за физическими и эмоциональными реакциями во время злости.

«Как меняется дыхание, частота сердцебиения, напряжение в теле», — пояснила эксперт.

По ее словам, полезным приемом может стать небольшая пауза перед ответной реакцией. Кроме того, при раздражении стоит сделать несколько медленных вдохов или сосчитать до 10. Такая практика позволит успокоиться и обдумать дальнейшие шаги, добавила газета «Петербургский дневник».