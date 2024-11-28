Психотерапевт Кракшина: чтение длинных текстов и анализ трудных материалов помогут избавиться от клипового мышления

Стремительное обновление информации и условия современной медиасреды приводят к формированию клипового мышления. При этом типе сознания информация воспринимается только через короткие форматы и яркие образы. О способах борьбы с клиповым мышлением рассказала кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Ирина Кракшина в беседе с «Известиями».
Специалист отметила, что люди с клиповым сознанием имеют быструю реакцию и проще адаптируются к новым условиям среды, однако их понимание зачастую остается поверхностным. Это затрудняет глубокую интерпретацию контекста и эмоций, что может привести к снижению уровня эмпатии.
Чтобы избавиться от клипового мышления, необходимо постепенно увеличивать длину читаемых текстов и анализировать трудные материалы. Кроме того, стоит уменьшить время нахождения в социальных сетях, заключила Кракшина.
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