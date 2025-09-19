Психотерапевт Ковальчук рекомендовала делать акцент на позитивной оценке событий

Психотерапевт Юлия Ковальчук поделилась рекомендациями по борьбе с осенней апатией и улучшению эмоционального состояния. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Эксперт напомнила, что восприятие мира формируется через взгляд человека на вещи. Она посоветовала сосредоточиться на позитивной оценке событий и использовать положительные установки. Это стимулирует выработку гормона счастья — дофамина, улучшающего восприятие действительности.

Также специалист предложила ограничить просмотр тревожащих новостей и уменьшить поток ненужной информации. Кроме того, важно стараться наполнять жизнь радостными эмоциями, создавая положительные ассоциации и развивая новые привычки.