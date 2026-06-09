Психотерапевт Колмановский подчеркнул, что профессиональный психолог должен быть добрым и эмпатичным

По его словам, при поиске специалиста недостаточно ориентироваться только на его дипломы и стаж работы.

Ключевым фактором, по мнению эксперта, является стиль общения. Настоящий профессионал, как правило, не говорит с пациентом в безапелляционном или излишне самоуверенном тоне, не использует рубленые фразы и готов признать свои ошибки или пробелы в знаниях. Кроме того, Колмановский подчеркнул важность человеческих качеств: психолог должен быть добрым и эмпатичным, что является одним из главных маркеров его профессионализма.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович также выразил критику в адрес социальных сетей, утверждая, что они негативно влияют на психическое здоровье людей, разрушая их самоопределение и самодостаточность.