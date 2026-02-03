Психотерапевт Кибрик указал на острую нехватку специалистов в сфере психологии и сексологии

Психологическое здоровье россиян ухудшается из-за дефицита квалифицированных врачей-психотерапевтов и сексологов. Об этом сообщил ИА НСН врач Николай Кибрик.

По его словам, многие специалисты покинули Россию или перешли в частную практику, что негативно отражается на доступности помощи населению.

Особое внимание Кибрик уделил ситуации в сексологической службе, подчеркнув ее почти полное исчезновение в ряде городов. Ранее доступные услуги теперь оказываются преимущественно платными и труднодоступными.

Дефицит медицинских работников усугубляется низкими зарплатами, заставляющими специалистов искать работу за границей или переходить в коммерческую сферу, добавил эксперт.