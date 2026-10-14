Психотерапевт Языкова объяснила страх расплаты за счастье

Психотерапевт Татьяна Языкова объяснила, почему после хороших событий у людей возникает страх расплаты. Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» .

В когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) существует понятие «предсказание будущего» — склонность делать выводы о грядущих событиях без достаточных оснований. Психотерапевт Языкова отметила, что классический пример такого искажения — ожидание плохого после хорошего события. По ее словам, подобных когнитивных ошибок насчитывается более 200, и именно это чаще всего запускает страх расплаты.

Эксперт выделила два механизма, формирующих этот страх: негативное подкрепление из прошлого опыта, когда за радостным событием следовало болезненное, и асимметрию эмоционального предвосхищения. Исследования показали, что сила страха перед потерей в шесть раз превышает силу предвкушения выигрыша — психика эволюционно настроена на осторожность. К этому добавляется катастрофизация — преувеличение опасности и представление худшего исхода даже в незначительных ситуациях.

Языкова подчеркнула, что литература и кино веками эксплуатируют сюжет о том, что счастье нужно выстрадать, а исследователи отмечают у людей с установкой «счастье нужно заслужить» развитие страха радости. В краткосрочной перспективе отказ от радости приносит облегчение, но в долгосрочной — приводит к избеганию счастья и укреплению дисфункциональных убеждений.

Для борьбы с этим состоянием специалист советует три шага: осознать мысль («я думаю, что после хорошего будет плохо»), проверить ее реальность и разрешить себе радоваться без условий.