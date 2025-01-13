Психотерапевт Хамидуллин: женатые люди имеют более крепкое здоровье, чем холостые

Исследования показывают, что брак положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни обоих супругов. Женатые люди реже страдают от депрессий и хронических болезней. Об этом рассказал врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин в беседе с РИАМО.
Эксперт отметил, что брак особенно полезен для мужчин, поскольку они получают заботу и поддержку от жены. Однако женщинам также важно чувствовать эмоциональную связь и участие со стороны партнера.
Равномерное распределение бытовых обязанностей способствует улучшению здоровья и удовлетворенности в отношениях. Конфликты неизбежны, но умение справляться с ними помогает укрепить семью, подчеркнул Хамидуллин.
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