Психотерапевт Гулько: быстрое сближение на сайте знакомств может говорить о мошенничестве
Пользователи сайтов знакомств зачастую сталкиваются с различными видами мошенничества. Основная цель аферистов — выманивание денег. Ради этого они эксплуатируют мечты человека, создавая иллюзию быстрого сближения, рассказал психотерапевт Олег Гулько телеканалу «Санкт-Петербург».
Специалист отметил, что преступники могут украсть фотографии для использования на других платформах, а также создать фальшивый аккаунт.
«Получается, вот эти вот схемы мошенничества, если мы в общем берем — это своего рода попадание на мечту человека. И мошенник, ее тонко чувствуя, начинает вроде как реализовывать», — сказал врач.
Встречи в реальной жизни тоже не гарантируют защиты от мошеннических действий. Самый распространенный способ — огромные счета за скромный ужин в ресторане. Мужчины часто избегают критической оценки ситуации, уделяя все внимание девушке, что облегчает работу мошенникам.