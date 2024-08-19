Психотерапевт Гейнс посоветовал мужчинам выражать эмоции конкретными словами

Психотерапевт Киер Гейнс рассказал, как мужчинам справляться с выражением эмоций. Нужно использовать более конкретные слова, сообщил сайт « Новая Хакасия ».

Например, гнев может определяться через ревность, возмущение или обиду. Если разобраться тяжело, стоит обратить внимание на метод «Колесо эмоций». Способ предполагает уточнение чувств от абстрактных до конкретных, пояснил специалист.

Он также напомнил, что игнорирование и отрицание ощущений обычно приводят к сожалениям, добавил сайт «Курс дела».