Психотерапевт Галич напомнила, что в местах массового скопления людей важно быть бдительными

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич поделилась рекомендациями с РИАМО о том, как выпускницам избежать нежелательного внимания на улице. Врач советует девушкам сразу прекращать общение с подозрительными взрослыми, особенно мужчинами, и незамедлительно просить о помощи.

«Не надо думать про вежливость, не надо пытаться быть хорошей. Нужно сразу об этом сообщать взрослым, которые есть рядом с вами», — процитировал «Петербургский дневник» Галич.

Психотерапевт подчеркивает, что в местах массового скопления людей важно быть бдительными. Девушкам лучше находиться в компании, а не в одиночестве. Также следует воздерживаться от принятия напитков и угощений от незнакомцев.