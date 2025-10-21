Психотерапевт Фомин сообщил о связи между стилем вождения и склонностью к измене у женщин

Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Евгений Фомин поделился с «Газетой.Ru» наблюдениями о связи между стилем вождения и склонностью к измене у женщин.

Психиатр отметил, что женщины, предпочитающие риск и допускающие нарушения ПДД, могут быть более склонны к нарушению социальных стандартов.

«Совокупность потребности в сильных эмоциях и низкого порога соблюдения социальных норм могут привезти к более высоким рискам измены своему партнеру», — пояснил Фомин.

Специалист добавил, что женщины-байкерши, которые находятся в кругу мотоциклистов и ездят на высокой скорости, часто совершают импульсивные поступки, включая измену.