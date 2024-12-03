Психотерапевт Фомин: надежда на легкую жизнь может обернуться фрустрацией и разочарованием

Психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин посоветовал не рассчитывать на легкую жизнь. Такие надежды обычно приводят к фрустрации и разочарованию, отметил эксперт в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

«Это требования к жизни, что моя жизнь должна быть легкой. Она не может быть легкой, потому что жизнь многогранна. Она бывает тяжелой, бывает легкой, бывает средней тяжести», — пояснил врач.

По его словам, при подобных установках есть риск столкнуться с тотальным обесцениванием своего существования. Специалист отметил, что в корне проблемы всегда находится некий невроз.

Соответствующие требования к жизни, добавил Фомин, основаны на детских травмах. В таком случае человек должен понять, что он способен справляться с трудностями.