Психотерапевт Фомин: надежда на легкую жизнь может обернуться фрустрацией и разочарованием
Психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин посоветовал не рассчитывать на легкую жизнь. Такие надежды обычно приводят к фрустрации и разочарованию, отметил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Это требования к жизни, что моя жизнь должна быть легкой. Она не может быть легкой, потому что жизнь многогранна. Она бывает тяжелой, бывает легкой, бывает средней тяжести», — пояснил врач.
По его словам, при подобных установках есть риск столкнуться с тотальным обесцениванием своего существования. Специалист отметил, что в корне проблемы всегда находится некий невроз.
Соответствующие требования к жизни, добавил Фомин, основаны на детских травмах. В таком случае человек должен понять, что он способен справляться с трудностями.