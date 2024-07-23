Психотерапевт Фомин: делать замечания таксистам нужно с позиции взрослого человека

Многие пассажиры не умеют правильно высказывать замечания водителям такси, которые нарушают ПДД. Делать это нужно, исходя из позиции взрослого человека, рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, конструктивный диалог никак не получится, если пассажир начинает оскорблять, угрожать и срываться эмоционально. В таких случаях важно спокойно объяснить, что человека беспокоит, без эмоций и проявлений неадекватного поведения.

Если правильно выстроить беседу в спокойном тоне, то таксист с наибольшей доли вероятности ответит тем же, отметил Фомин.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте