Психотерапевт Фомин: делать замечания таксистам нужно с позиции взрослого человека

Многие пассажиры не умеют правильно высказывать замечания водителям такси, которые нарушают ПДД. Делать это нужно, исходя из позиции взрослого человека, рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, конструктивный диалог никак не получится, если пассажир начинает оскорблять, угрожать и срываться эмоционально. В таких случаях важно спокойно объяснить, что человека беспокоит, без эмоций и проявлений неадекватного поведения.

Если правильно выстроить беседу в спокойном тоне, то таксист с наибольшей доли вероятности ответит тем же, отметил Фомин.