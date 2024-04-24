Психотерапевт Фомин: агрессивный человек отличается более резкой манерой вождения | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:46 Психотерапевт Фомин: агрессивный человек отличается более резкой манерой вождения

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Агрессивный человек не всегда верно оценивает дорожную обстановку из-за резкой манеры вождения. Такие водители чаще других попадают в ДТП, рассказал «Газете.Ru» врач-психотерапевт Евгений Фомин.

Как уточнил сайт kp.ru, часто водители в возбужденном состоянии вступают в конфликты с другими участниками дорожного движения.

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«Прежде чем садиться за руль, нужно дать себе 15 минут, чтобы прийти в норму. В обратном случае сильное вовлеченное эмоциональное состояние не позволит водителю трезво оценивать дорожную ситуацию», — сказал медик.

Вернуться в адекватное состояние помогут дыхательные упражнения и переключение внимания, добавила Общественная Служба Новостей.