Психотерапевт Фомин: агрессивный человек отличается более резкой манерой вождения | 360°

24 апреля 2024, 12:46
Психотерапевт Фомин: агрессивный человек отличается более резкой манерой вождения
Агрессивный человек не всегда верно оценивает дорожную обстановку из-за резкой манеры вождения. Такие водители чаще других попадают в ДТП, рассказал «Газете.Ru» врач-психотерапевт Евгений Фомин.
Как уточнил сайт kp.ru, часто водители в возбужденном состоянии вступают в конфликты с другими участниками дорожного движения.
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«Прежде чем садиться за руль, нужно дать себе 15 минут, чтобы прийти в норму. В обратном случае сильное вовлеченное эмоциональное состояние не позволит водителю трезво оценивать дорожную ситуацию», — сказал медик.
Вернуться в адекватное состояние помогут дыхательные упражнения и переключение внимания, добавила Общественная Служба Новостей.
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