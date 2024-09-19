Психотерапевт Файнзильберг объяснил поход людей к Кашпировскому утратой веры в будущее

Он отметил, что Кашпировский выходит на сцену в моменты, когда в обществе и мире возникает нарушение гармонии. Во время социальных и политических кризисов у людей усиливаются противоречия, что приводит к росту интереса к предсказателям, целителям и различным магам.

Когда у людей начинаются сомнения в будущем, тут же появляются экстрасенсы, которые пользуются огромной популярностью. Файнзильберг отметил, что, скорее всего, в России, как и в других странах, вскоре наступит новый бум магии и религиозных сект.