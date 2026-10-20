Психотерапевт Ефимова посоветовала при выборе специалиста проверять часы практики и опыт супервизий

При выборе психотерапевта важно проверить профильный диплом, часы практики и опыт супервизий. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психотерапевт сети «Клиника Фомина» Кристина Ефимова.

По словам специалиста, профессионал использует только доказательные методы и регулярно проходит личную терапию, чтобы не переносить собственные проблемы на пациента.

Ефимова подчеркнула, что сессии следует немедленно прекратить при навязывании личных ценностей, домогательствах, сокрытии данных об образовании или обещаниях мгновенного результата с помощью эзотерики. Эксперт добавила, что кратковременный дискомфорт при проработке сложных тем допустим, однако терапия должна оставаться эмоционально безопасной.