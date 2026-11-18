Доцент кафедры детской и семейной психотерапии МГППУ Мария Булыгина перечислила ошибки, которые родители допускают при воспитании ребенка. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU .

Специалист выделила риски для каждого возраста. В период от года до трех лет вред наносят эмоциональная отстраненность взрослых, замена живого общения гаджетами и запрет на инициативу. Дошкольников (3–7 лет) не стоит перегружать гиперопекой, сравнивать с другими или учить чтению в четыре года ради раннего развития.

Для школьников (7–11 лет) важно сохранять право на самостоятельность и не оценивать их исключительно по успеваемости. Эти же принципы — отказ от «двойных стандартов» и навязывания своего мнения — Булыгина рекомендовала применять и в общении с подростками.